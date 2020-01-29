MSB: Tel Abyad'da 6 roketatar, 3 makineli tüfek ele geçirildi - Son Dakika

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MSB: Tel Abyad'da 6 roketatar, 3 makineli tüfek ele geçirildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da düzenlenen nokta operasyonu ile durdurulan tekstil malzemesi ve balık yüklü iki kamyonda 6 adet RPG-7 roketatar ve 3 Bixi makineli tüfek ele geçirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:47 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da düzenlenen nokta operasyonu ile durdurulan tekstil malzemesi ve balık yüklü iki kamyonda 6 adet RPG-7 roketatar ve 3 Bixi makineli tüfek ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/ YPG'nin silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağına ilişkin alınan bir istihbarat üzerine Tel Abyad güneyinde düzenlenen nokta operasyonu ile tekstil malzemesi ve balık yüklü iki kamyonda 6 adet RPG-7 Roketatar ve 3 adet Bixi makineli tüfek ele geçirildi" denildi.
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