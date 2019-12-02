Son Dakika Haberleri: MSB: "Tel Abyad'da artık yüzler gülüyor"
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MSB: "Tel Abyad'da artık yüzler gülüyor"

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da sağlanan huzur ve güven ortamı ile birlikte Suriyeli vatandaşların artık sağlık hizmetinden yararlanabildiğini ve yüzlerin güldüğünü açıkladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da sağlanan huzur ve güven ortamı ile birlikte Suriyeli vatandaşların artık sağlık hizmetinden yararlanabildiğini ve yüzlerin güldüğünü açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızın sağladığı huzur ve güven ortamı ile Sağlık Bakanlığımızın Tel Abyad Hastanesinde verdiği sağlık hizmetleri sayesinde Suriyeli kardeşlerimiz insanca yaşamaya, hakkettikleri hizmetleri almaya başladı. Artık yüzler gülüyor" denildi.


Görüntülerde Suriyeli vatandaşların yüzlerinin güldüğü görülürken, her türlü sağlık hizmetinden faydalandıkları ifade edildi. - ANKARA

Telabyad, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:42 Kaynak: İHA
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