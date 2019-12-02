Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da sağlanan huzur ve güven ortamı ile birlikte Suriyeli vatandaşların artık sağlık hizmetinden yararlanabildiğini ve yüzlerin güldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızın sağladığı huzur ve güven ortamı ile Sağlık Bakanlığımızın Tel Abyad Hastanesinde verdiği sağlık hizmetleri sayesinde Suriyeli kardeşlerimiz insanca yaşamaya, hakkettikleri hizmetleri almaya başladı. Artık yüzler gülüyor" denildi.

Görüntülerde Suriyeli vatandaşların yüzlerinin güldüğü görülürken, her türlü sağlık hizmetinden faydalandıkları ifade edildi.

(İHA)