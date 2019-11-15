Son Dakika Haberleri: MSB: Tel Abyad'da Ermeni Kilisesi ibadete açıldı
Son Dakika Güncel MSB: Tel Abyad'da Ermeni Kilisesi ibadete açıldı - Son Dakika

MSB: Tel Abyad'da Ermeni Kilisesi ibadete açıldı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da teröristlerin mevzi haline getirerek, zarar verdiği Ermeni Kilisesi'nin onarılıp, ibadete açıldığını bildirdi.

MSB: Tel Abyad'da Ermeni Kilisesi ibadete açıldı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da teröristlerin mevzi haline getirerek, zarar verdiği Ermeni Kilisesi'nin onarılıp, ibadete açıldığını bildirdi.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da bir yandan terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların imha çalışmaları sürerken, diğer yandan da teröristlerin tahrip ettiği okul ve ibadethanelerin onarımı sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, bu kapsamda Tel Abyad'da teröristlerin mevzi haline getirerek zarar verdiği Ermeni Kilisesi'nin onarılıp, ibadete açıldığını belirtti. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kilisede ibadet eden vatandaşların görüntülerine ve Ermeni cemaatinden Um İlyas'un, "Uzun süredir burada ayin yapamamıştık, Türkiye sayesinde yeniden özgürce buraya gelerek ibadetimizi yaptık" sözlerinin yer aldığı röportaja yer verildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

-Kiliseden görüntüler

Um Ilyas'ın konuşması

-Detaylar


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, siyanür intiharlarını araştırmak için bir komisyon kurdu
Erdoğan'ın Trump'a verdiği Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı kitabın içeriği ortaya çıktı Erdoğan'ın Trump'a verdiği kitapta Türkiye'nin terörle mücadelesi anlatıldı İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu! Trafik felç oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 22:09:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: Tel Abyad'da Ermeni Kilisesi ibadete açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]