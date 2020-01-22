MSB: Tel Abyad'da eylem hazırlığında 4 terörist yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Tel Abyad'da eylem hazırlığında 4 terörist yakalandı - Son Dakika

MSB: Tel Abyad'da eylem hazırlığında 4 terörist yakalandı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristin gizlendikleri evlere düzenlenen operasyonda yakalandığını açıkladı.

MSB: Tel Abyad'da eylem hazırlığında 4 terörist yakalandı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan 4 PKK/ YPG'li teröristin gizlendikleri evlere düzenlenen operasyonda yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Bölgesi'nde bulunan Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere komandoların operasyon düzenlediği belirtilerek şöyle denildi: "Düzenlenen operasyonlarda PKK/YPG terör örgütü üyesi olan 4 kişi sağ olarak yakalandı. Yapılan aramada evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 15 adet şarjör, 1 adet tabanca, çok sayıda mühimmat, 1 adet hücum yeleği ve 13 adet bilgisayar, 3 milyon 990 bin Suriye parası ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatların bir kısmının zırh delici özellikte olduğu ve AK-47 piyade tüfeğinin ateş etmeye hazır şekilde dolu olarak bekletildiği belirlendi."

ANKARA, -


Telabyad, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:19 Kaynak: DHA
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