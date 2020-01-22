MSB: "Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist yakalandı." - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist yakalandı.' - Son Dakika

MSB: "Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist yakalandı."

6 saat önce

MSB: "Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist yakalandı.

MSB:

MSB: "Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 4 PKK/ YPG'li terörist yakalandı."

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:30 Kaynak: AA
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