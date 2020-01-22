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MSB: "Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist yakalandı."
6 saat önce
MSB: "Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:30 Kaynak: AA
MSB: "Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 4 PKK/ YPG'li terörist yakalandı."
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