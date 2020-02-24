MSB: Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Son Dakika

MSB: Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı Bölgesi'nde bulunan Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li 5 teröristin düzenlenen operasyonlar ile yakalandığı açıklandı.

MSB: Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı Bölgesi'nde bulunan Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki PKK/ YPG'li 5 teröristin düzenlenen operasyonlar ile yakalandığı açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı Bölgesi'nde bulunan Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 terörist sağ olarak yakalandı. Yapılan aramada evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 6 adet AK-47 şarjörü, 1 adet bilgisayar kasası ve 3 milyon 658 bin 50 Suriye Lirası ele geçirildi" denildi. Açıklamada, 5 teröristin eylem hazırlığında olduğu da belirtildi.


Telabyad, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:25 Kaynak: DHA
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Tel Abyad'da eylem hazırlığında bulunan 5 terörist sağ olarak yakalandı
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