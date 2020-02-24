MSB: Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li 5 terörist yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li 5 terörist yakalandı - Son Dakika

MSB: Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li 5 terörist yakalandı

17 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/YPG'li 5 teröristin gizlendikleri evlerde silahlarıyla yakalandığını bildirdi.

MSB: Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li 5 terörist yakalandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/ YPG'li 5 teröristin gizlendikleri evlerde silahlarıyla yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.

Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 teröristin sağ olarak yakalandığı bilgisi verilen açıklamada, "Yapılan aramada evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 2 AK-47 piyade tüfeği, 6 AK-47 şarjörü, bilgisayar kasası ve 3 milyon 658 bin 50 Suriye Lirası ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.

Telabyad, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:32 Kaynak: AA
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