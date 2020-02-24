Son Dakika › Güncel › MSB: Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li 5 terörist yakalandı - Son Dakika
MSB: Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li 5 terörist yakalandı
17 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/YPG'li 5 teröristin gizlendikleri evlerde silahlarıyla yakalandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:32 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/ YPG'li 5 teröristin gizlendikleri evlerde silahlarıyla yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.
Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 teröristin sağ olarak yakalandığı bilgisi verilen açıklamada, "Yapılan aramada evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 2 AK-47 piyade tüfeği, 6 AK-47 şarjörü, bilgisayar kasası ve 3 milyon 658 bin 50 Suriye Lirası ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika 51 il ve 2 ilçede SGK teşvik süresi 1 yıl uzatıldı İran'dan İstanbul'a inen son uçakla beraber Türkiye'ye yapılan uçak seferleri durduruldu Tel Abyad'da eylem hazırlığında bulunan 5 terörist sağ olarak yakalandı Isparta'da kaybolan liseli 3 genç kızın kaçma planı yaptığı ortaya çıktı