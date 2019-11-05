Son Dakika Haberleri: MSB: "Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlerce EYP yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet...
Son Dakika Güncel MSB: 'Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlerce EYP yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet...

MSB: "Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlerce EYP yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet...

6 saat önce

MSB: "Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlerce EYP yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı, SAS Timlerimiz tarafından imha edildi.

MSB:

MSB: "Tel Abyad'da, PKK/ YPG'li teröristlerce EYP yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı, SAS Timlerimiz tarafından imha edildi." - ANKARA

YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
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