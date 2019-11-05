MSB: "Tel Abyad'da, PKK/ YPG 'li teröristlerce EYP yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı, SAS Timlerimiz tarafından imha edildi." - ANKARA

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Terör örgütü YPG bir kez daha sivilleri hedef aldı: Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı