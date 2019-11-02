MSB: Tel-Abyad'da PKK/YPG'ye ait tünel tespit edildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel-Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait karargah olarak kullanıldığı değerlendirilen binanın içine açılan tünel tespit edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:48 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel-Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait karargah olarak kullanıldığı değerlendirilen binanın içine açılan tünel tespit edildiğini açıkladı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, Tel-Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait karargah olarak kullanıldığı değerlendirilen bir binanın içine açılan tünel tespit etti" denildi.
ANKARA,
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