MSB: "Tel Abyad'daki patlamada 2 masum sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Tel Abyad'daki patlamada 2 masum sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı' - Son Dakika

MSB: "Tel Abyad'daki patlamada 2 masum sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG tarafından Tel Abyad Gümrük Kapısı bölgesinde tuzaklanan mayının patlaması sonucu 2 sivilin öldüğünü, 3 sivilin yaralandığını açıkladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/ YPG tarafından Tel Abyad Gümrük Kapısı bölgesinde tuzaklanan mayının patlaması sonucu 2 sivilin öldüğünü, 3 sivilin yaralandığını açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad Gümrük Kapısı bölgesinde tuzakladığı mayın sivil bir aracın geçişi sırasında patladı. Patlamada 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 2 masum sivil hayatını kaybederken, 3 masum sivil de yaralandı." - ANKARA

PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:57 Kaynak: İHA
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