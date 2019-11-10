Son Dakika Haberleri: MSB: Tel Abyad'daki saldırıda 8 sivil öldü, 20'den fazla kişi yaralı
Son Dakika Güncel MSB: Tel Abyad'daki saldırıda 8 sivil öldü, 20'den fazla kişi yaralı

MSB: Tel Abyad'daki saldırıda 8 sivil öldü, 20'den fazla kişi yaralı

7 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde, bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivilin yaşamını yitirdiği, 20'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

MSB: Tel Abyad'daki saldırıda 8 sivil öldü, 20'den fazla kişi yaralı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca PKK/ YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde, bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivilin yaşamını yitirdiği, 20'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, 'Eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerce yine masum siviller katledildi. Teröristlerin Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazlası yaralandı' denildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Telabyad, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:52 Kaynak: DHA
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