MSB: Tel Abyad'daki saldırıda 8 sivil öldü, 20'den fazla kişi yaralı
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MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde, bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivilin yaşamını yitirdiği, 20'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:59 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca PKK/ YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde, bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivilin yaşamını yitirdiği, 20'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, 'Eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerce yine masum siviller katledildi. Teröristlerin Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazlası yaralandı' denildi.
ANKARA,
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