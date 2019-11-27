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MSB: Tel Abyad Hastanesi'nde bebekler dünyaya gözlerini güvenli açıyor
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, onarılan Tel Abyad Hastanesi'nde hizmete sunulan doğum polikliniği sayesinde bebeklerin dünyaya gözlerini güvenle açtığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:50 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, onarılan Tel Abyad Hastanesi'nde hizmete sunulan doğum polikliniği sayesinde bebeklerin dünyaya gözlerini güvenle açtığı bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/ YPG'nin karargah haline getirdiği Tel Abyad Hastanesi, TSK ve devlet kurumlarımızın destekleriyle onarıldıktan sonra Suriyeli kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam ediyor. Hizmete sunulan doğum polikliniği sayesinde bebekler dünyaya gözlerini güvenle açıyor" denildi.
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