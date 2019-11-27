Son Dakika Haberleri: MSB: Tel Abyad Hastanesi'nde bebekler dünyaya gözlerini güvenli açıyor
Son Dakika Güncel MSB: Tel Abyad Hastanesi'nde bebekler dünyaya gözlerini güvenli açıyor - Son Dakika

MSB: Tel Abyad Hastanesi'nde bebekler dünyaya gözlerini güvenli açıyor

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, onarılan Tel Abyad Hastanesi'nde hizmete sunulan doğum polikliniği sayesinde bebeklerin dünyaya gözlerini güvenle açtığı bildirildi.

MSB: Tel Abyad Hastanesi'nde bebekler dünyaya gözlerini güvenli açıyor, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, onarılan Tel Abyad Hastanesi'nde hizmete sunulan doğum polikliniği sayesinde bebeklerin dünyaya gözlerini güvenle açtığı bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/ YPG'nin karargah haline getirdiği Tel Abyad Hastanesi, TSK ve devlet kurumlarımızın destekleriyle onarıldıktan sonra Suriyeli kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam ediyor. Hizmete sunulan doğum polikliniği sayesinde bebekler dünyaya gözlerini güvenle açıyor" denildi.


Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:50 Kaynak: DHA
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