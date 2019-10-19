Son Dakika Haberleri: Msb tel abyad hastanesi'ndeki cihazlar pkkypg tarafından kullanılamaz hale getirildi
Son Dakika Güncel Msb tel abyad hastanesi'ndeki cihazlar pkkypg tarafından kullanılamaz hale getirildi

Msb tel abyad hastanesi'ndeki cihazlar pkkypg tarafından kullanılamaz hale getirildi

1 saat önce

MSB Tel Abyad Hastanesi'ndeki cihazlar PKKYPG tarafından kullanılamaz hale getirildi.

MSB Tel Abyad Hastanesi'ndeki cihazlar PKKYPG tarafından kullanılamaz hale getirildi

Msb tel abyad hastanesi'ndeki cihazlar pkkypg tarafından kullanılamaz hale getirildi

Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:44 Kaynak: DHA
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