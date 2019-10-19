Msb tel abyad hastanesi'ndeki cihazlar pkkypg tarafından kullanılamaz hale getirildi
1 saat önce
MSB Tel Abyad Hastanesi'ndeki cihazlar PKKYPG tarafından kullanılamaz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:44 Kaynak: DHA
MSB Tel Abyad Hastanesi'ndeki cihazlar PKKYPG tarafından kullanılamaz hale getirildi
Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayat normale döndü Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah ve cezaevi olarak kullandığı kilise kurtarıldı: Temizlenip ibadete açılacak YPG/PKK, Ermeni kilisesini de karargah olarak kullandı Terör örgütü YPG/PKK Tel Abyad Hastanesi'ndeki cihazları yakmış!