MSB: "Tel Abyad Hastanesi'nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede; hastanedeki...
10 dakika önce
MSB: "Tel Abyad Hastanesi'nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede; hastanedeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığı tespit edildi"
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:15 Kaynak: İHA
MSB: "Tel Abyad Hastanesi'nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede; hastanedeki cihazların terör örgütü PKK/ YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığı tespit edildi"
Almanya'da terör örgütü YPG yandaşlarının düzenlediği yürüyüşte paçavralar toplandı Terör örgütü PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani'den ABD'ye teşekkür Dürbün kapağını açmadan ateş eden teröristin son hali görüntülendi Bakan Akar'dan net mesaj: Teröristler güvenli bölgeden çıkmazsa harekat devam eder