MSB: Tel Abyad kırsalında 39 Katyuşa roketi ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Tel Abyad kırsalında 39 Katyuşa roketi ele geçirildi - Son Dakika

MSB: Tel Abyad kırsalında 39 Katyuşa roketi ele geçirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde arama- tarama faaliyetlerine devam eden komandoların, Tel Abyad kırsalında 39 Katyuşa roketi ele geçirdiği açıklandı.

MSB: Tel Abyad kırsalında 39 Katyuşa roketi ele geçirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde arama- tarama faaliyetlerine devam eden komandoların, Tel Abyad kırsalında 39 Katyuşa roketi ele geçirdiği açıklandı.

'Barış Pınarı Harekatı' ile terörden arındırılan bölgede komandolar, arama- tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nca bu faaliyetler kapsamında komandoların, Tel Abyad kırsalında 39 Katyuşa roketi ele geçirdiği açıklandı. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamayla ele geçirilen roketlerin fotoğrafları da paylaşıldı.


Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:55 Kaynak: DHA
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