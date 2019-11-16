- MSB: " Tel Abyadlı kardeşlerimizin pek çok sorunu gibi yol sorunu da çözülüyor"

TEL ABYAD - Milli Savunma Bakanlığı, Teld Abyad'lıların yol sorunlarının çözüldüğünü açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tel Abyadlı kardeşlerimizin pek çok sorunu gibi yol sorunu da çözülüyor.Yol yapım çalışmalarıyla ilgili konuşan Suriyeli kardeşimiz; "Allah Türkiye'den razı olsun.Bizi PKK'dan kurtardı. Beş senedir yolumuzun olmasını bekliyorduk. Beş sene sonra yolumuz yapıldı" diye teşekkür etti"