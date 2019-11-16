Son Dakika Haberleri: - MSB: " Tel Abyadlı kardeşlerimizin pek çok sorunu gibi yol sorunu da çözülüyor"
Son Dakika Güncel - MSB: ' Tel Abyadlı kardeşlerimizin pek çok sorunu gibi yol sorunu da çözülüyor' - Son Dakika

- MSB: " Tel Abyadlı kardeşlerimizin pek çok sorunu gibi yol sorunu da çözülüyor"

6 saat önce

- MSB: " Tel Abyadlı kardeşlerimizin pek çok sorunu gibi yol sorunu da çözülüyor"TEL ABYAD - Milli Savunma Bakanlığı, Teld Abyad'lıların yol sorunlarının çözüldüğünü açıkladı.

- MSB: " Tel Abyadlı kardeşlerimizin pek çok sorunu gibi yol sorunu da çözülüyor"

TEL ABYAD - Milli Savunma Bakanlığı, Teld Abyad'lıların yol sorunlarının çözüldüğünü açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tel Abyadlı kardeşlerimizin pek çok sorunu gibi yol sorunu da çözülüyor.Yol yapım çalışmalarıyla ilgili konuşan Suriyeli kardeşimiz; "Allah Türkiye'den razı olsun.Bizi PKK'dan kurtardı. Beş senedir yolumuzun olmasını bekliyorduk. Beş sene sonra yolumuz yapıldı" diye teşekkür etti"

- MSB: Tel Abyadlı kardeşlerimizin pek çok sorunu gibi yol sorunu da çözülüyor

Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:54 Kaynak: İHA
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