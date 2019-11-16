Son Dakika Haberleri: MSB: "Tel Abyadlı kardeşlerimizin pek çok sorunu gibi yol sorunu da çözülüyor"
Son Dakika Güncel MSB: 'Tel Abyadlı kardeşlerimizin pek çok sorunu gibi yol sorunu da çözülüyor' - Son Dakika

MSB: "Tel Abyadlı kardeşlerimizin pek çok sorunu gibi yol sorunu da çözülüyor"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyadlıların yol sorunlarının çözüldüğünü açıkladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyadlıların yol sorunlarının çözüldüğünü açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tel Abyadlı kardeşlerimizin pek çok sorunu gibi yol sorunu da çözülüyor.Yol yapım çalışmalarıyla ilgili konuşan Suriyeli kardeşimiz; 'Allah Türkiye'den razı olsun. Bizi PKK'dan kurtardı. Beş senedir yolumuzun olmasını bekliyorduk. Beş sene sonra yolumuz yapıldı' diye teşekkür etti."

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
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