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MSB: "Tel Abyadlı kardeşlerimizin pek çok sorunu gibi yol sorunu da çözülüyor"
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyadlıların yol sorunlarının çözüldüğünü açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyadlıların yol sorunlarının çözüldüğünü açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tel Abyadlı kardeşlerimizin pek çok sorunu gibi yol sorunu da çözülüyor.Yol yapım çalışmalarıyla ilgili konuşan Suriyeli kardeşimiz; 'Allah Türkiye'den razı olsun. Bizi PKK'dan kurtardı. Beş senedir yolumuzun olmasını bekliyorduk. Beş sene sonra yolumuz yapıldı' diye teşekkür etti."
(İHA)
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