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MSB: "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit...
6 saat önce
MSB: "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/YPG'li 13 terörist etkisiz hale getirildi"
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:24 Kaynak: AA
MSB: "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/ YPG'li 13 terörist etkisiz hale getirildi"
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