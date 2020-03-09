MSB: "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit... - Son Dakika

MSB: "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit...

6 saat önce

MSB: "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/YPG'li 13 terörist etkisiz hale getirildi"

MSB:

MSB: "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/ YPG'li 13 terörist etkisiz hale getirildi"

Fırat, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'da camiye silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı
DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Pandemi tehdidi çok gerçek oldu Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 463'e yükseldi FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı

Son Dakika Haberleri
21:41 İtalya'da Kovid-19 tedbirlerine karşı çıkan cezaevi isyanlarında 6 mahkum öldü
21:41 Bakan Albayrak: Koronavirüse karşı ne kadar ciddi önlemler alındığını tüm dünyaya gösterdik (2)
21:41 Süper Ay görenleri hayran bıraktı
21:40 "Highlight" ve "Only Art" sergileri Nişart Galeri'de sanatseverlerle buluştu
21:39 İBB MECLİSİNDE İSTİKLAL MARŞI OKUNURKEN BAZI CHPLİLERİN AYAĞA KALKMADIĞI GÖRÜLDÜ

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 21:43:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]