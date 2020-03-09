MSB: "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit... - Son Dakika

MSB: "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit...

6 saat önce

MSB: "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/ YPG'li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Fırat, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:28 Kaynak: İHA
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