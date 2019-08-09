Son Dakika Haberleri: MSB: "Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristler tarafından Afrin'deki bir üs bölgemize yapılan...
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MSB: "Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristler tarafından Afrin'deki bir üs bölgemize yapılan...

17 dakika önce

MSB: "Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristler tarafından Afrin'deki bir üs bölgemize yapılan tanksavar saldırısı sonucu, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

MSB:
MSB: "Tel Rıfat bölgesinden YPG/ PKK'lı teröristler tarafından Afrin'deki bir üs bölgemize yapılan tanksavar saldırısı sonucu, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla vurulmuştur." - ANKARA
Afrin, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:23 Kaynak: İHA
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