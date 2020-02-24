MSB: Tel Rıfat'ta 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Tel Rıfat'ta 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Tel Rıfat'ta 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat'ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yapılan operasyonda, 2'si yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Tel Rıfat'ta 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat'ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yapılan operasyonda, 2'si yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla; 2'si yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."


Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:10 Kaynak: DHA
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