MSB: Tel Rıfat'ta 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat'ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yapılan operasyonda, 2'si yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla; 2'si yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

ANKARA,