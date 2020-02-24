MSB: Tel Rıfat'ta ikisi sözde yönetici 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Tel Rıfat'ta ikisi sözde yönetici 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Tel Rıfat'ta ikisi sözde yönetici 6 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta ikisi sözde yönetici olmak üzere PKK/YPG'li 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB: Tel Rıfat'ta ikisi sözde yönetici 6 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta ikisi sözde yönetici olmak üzere PKK/ YPG'li 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak operasyon düzenlendi.

Operasyonda ikisi sözde yönetici olmak üzere PKK/YPG'li 6 terörist etkisiz hale getirildi.

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:04 Kaynak: AA
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