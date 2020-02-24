MSB: Tel Rıfat'ta ikisi sözde yönetici 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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MSB: Tel Rıfat'ta ikisi sözde yönetici 6 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta ikisi sözde yönetici olmak üzere PKK/YPG'li 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:04 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta ikisi sözde yönetici olmak üzere PKK/ YPG'li 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak operasyon düzenlendi.
Operasyonda ikisi sözde yönetici olmak üzere PKK/YPG'li 6 terörist etkisiz hale getirildi.
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