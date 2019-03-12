Msb: "Tel Rıfat'tan Unsurlarımıza Olan Saldırıları Önlemek Maksadıyla, Bu Bölgede Rusya ile...
2 saat önce
MSB: "Tel Rıfat'tan unsurlarımıza olan saldırıları önlemek maksadıyla, bu bölgede Rusya ile müşterek devriyeler icra edilmesine yönelik koordinasyonlara devam edilmekte.
MSB: "Tel Rıfat'tan unsurlarımıza olan saldırıları önlemek maksadıyla, bu bölgede Rusya
ile müşterek devriyeler icra edilmesine yönelik koordinasyonlara devam edilmekte."
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:44 Kaynak: AA
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