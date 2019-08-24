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Msb: terme'de selde mahsur kalan 17 kişi helikopterle tahliye edildi

1 saat önce

MSB: Terme'de selde mahsur kalan 17 kişi helikopterle tahliye edildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Samsun'un Terme ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan 17 kişinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait arama kurtarma helikopteri ile tahliye edildiğini duyurdu.

Msb: terme'de selde mahsur kalan 17 kişi helikopterle tahliye edildi, System.String[]

MSB: Terme'de selde mahsur kalan 17 kişi helikopterle tahliye edildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Samsun'un Terme ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan 17 kişinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait arama kurtarma helikopteri ile tahliye edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "23-24 Ağustos tarihlerinde Samsun'un Terme ilçesini etkileyen sağanak yağışlar sonrası meydana gelen su taşkınları sonucunda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak maksadıyla görevlendirilen Silahlı Kuvvetlerimize ait arama kurtarma helikopteri ile 17 vatandaşımız kurtarılarak bölgeden tahliye edilmiştir" denildi.
Görüntü Dökümü:
-Mahsur kalanların helikopterle tahliye edilmesi
Haber: ANKARA,


Samsun, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:27 Kaynak: DHA
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