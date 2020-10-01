Edirne'den Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütleriyle bağlantılı 12 kişi yakalandı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne hudut hattından Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütleriyle bağlantılı 12 kişininin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen ve Edirne hudut hattından Yunanistan'a geçmeye çalışan 12 kişinin, hudut birliklerince yakalandığı belirtildi.