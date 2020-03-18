MSB: Terör örgütü Afrin'de sivilleri hedef aldı, 3 ölü 9 yaralı - Son Dakika

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MSB: Terör örgütü Afrin'de sivilleri hedef aldı, 3 ölü 9 yaralı
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin şehir merkezine yönelik saldırısında 3 sivilin öldüğünü, 9 sivilin de yaralandığını açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG'nin Afrin şehir merkezine yönelik saldırısında 3 sivilin öldüğünü, 9 sivilin de yaralandığını açıkladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güvenliğe kastetmek isteyen terör örgütü PKK/YPG, Afrin şehir merkezine attığı 5 adet grad füzesi ile masum sivilleri hedef aldı. Alçak saldırıda 3 masum sivili katleden teröristler, 9 masum sivili de yaraladı" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:13 Kaynak: DHA
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