MSB: Terör örgütü Afrin'de sivilleri hedef aldı, 3 ölü 9 yaralı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG'nin Afrin şehir merkezine yönelik saldırısında 3 sivilin öldüğünü, 9 sivilin de yaralandığını açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güvenliğe kastetmek isteyen terör örgütü PKK/YPG, Afrin şehir merkezine attığı 5 adet grad füzesi ile masum sivilleri hedef aldı. Alçak saldırıda 3 masum sivili katleden teröristler, 9 masum sivili de yaraladı" denildi.