MSB: "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.
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MSB: "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:43 Kaynak: İHA
MSB: "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/ YPG'li terörist daha Mardin/ Kızıltepe ve Şanlıurfa/ Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu." - ANKARA
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