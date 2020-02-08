MSB: "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.
6 saat önce
MSB: "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:58 Kaynak: İHA
MSB: "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/ YPG'li terörist daha Mardin/ Nusaybin ve Şanlıurfa/ Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu." - ANKARA
Son Dakika 500 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi Dili boğazına kaçan bebeği hastaneye trafik polisleri yetiştirdi Alanya'da babasını öldüren Ukraynalı: O an babam, şeytan gibi bir şeydi Babası, Şeyma Yıldız'ı "Gel seni biraz gezdireyim" diye kandırıp götürmüş