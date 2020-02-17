MSB: "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. - Son Dakika

MSB: "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.

7 saat önce

MSB: "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.

MSB:

MSB: "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/ YPG'li terörist daha Kilis/Çobanbey ve Şanlıurfa/ Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu." - ANKARA

Kilis, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:55 Kaynak: İHA
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