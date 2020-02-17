MSB: "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.
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MSB: "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:55 Kaynak: İHA
MSB: "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/ YPG'li terörist daha Kilis/Çobanbey ve Şanlıurfa/ Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu." - ANKARA
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