MSB: "Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. - Son Dakika

MSB: "Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor.

6 saat önce

MSB: "Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor.

MSB:

MSB: "Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist Nusaybin'de güvenlik güçlerimize teslim oldu." - ANKARA

Nusaybin, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:35 Kaynak: İHA
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