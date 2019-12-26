MSB: "Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor.
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MSB: "Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:35 Kaynak: İHA
MSB: "Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist Nusaybin'de güvenlik güçlerimize teslim oldu." - ANKARA
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