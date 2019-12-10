Son Dakika Haberleri: MSB: Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.
Son Dakika 3. Sayfa MSB: Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. - Son Dakika

MSB: Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.

6 saat önce

MSB: Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.

MSB: Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor., System.String[]

MSB: Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinde PKK/ YPG'li 2 terörist, örgütten kaçarak silah, mühimmat ve teçhizatlarıyla birlikte Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu." - ANKARA

Suriye, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:46 Kaynak: İHA
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