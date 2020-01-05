MSB: "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. - Son Dakika

MSB: "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.

6 saat önce

MSB: "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.

MSB:

MSB: "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/ YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu." - ANKARA

Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:58 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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