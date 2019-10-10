MSB: "Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi.
2 saat önce
MSB: "Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:43 Kaynak: İHA
MSB: "Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi. Eli kanlı terör örgütü Akçakale'ye attığı havan mermisiyle biri bebek olmak üzere 2 masum sivili şehit etti. Bebek katili PKK eşittir bebek katili PYD/YPG." - ANKARA
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin kazdığı ortaya çıktı Son dakika: YPG'nin ikmal yolu kesildi! Suriye'de stratejik Darbasiyah kasabası da kontrol altına alındı Erdoğan'dan "Yanındayız" diyen Özdil ve Dündar'a yanıt: Çok mutlu olurum Pakistan, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'ye desteğini açıkladı