MSB: "Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi.
1 saat önce
MSB: "Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:48 Kaynak: AA
MSB: "Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi. Bebek katili PKK eşittir bebek katili PYD/YPG."
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