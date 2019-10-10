Son Dakika Haberleri: MSB: "Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi.
Son Dakika Güncel MSB: 'Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi.

MSB: "Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi.

1 saat önce

MSB: "Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi.

MSB:

MSB: "Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi. Bebek katili PKK eşittir bebek katili PYD/YPG."

Bebek, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:48 Kaynak: AA
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