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MSB: "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.
6 saat önce
MSB: "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.
MSB: "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:12 Kaynak: İHA
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