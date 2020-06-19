MSB: "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.
MSB: "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.
MSB: "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 08:51 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. - Son Dakika
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