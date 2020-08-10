MSB: "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. - Son Dakika

MSB: "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA