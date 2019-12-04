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MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, 9 Ekim tarihinden itibaren 45 masum sivili katletti, 244 sivili de...
7 saat önce
MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, 9 Ekim tarihinden itibaren 45 masum sivili katletti, 244 sivili de yaraladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:02 Kaynak: İHA
MSB: "Terör örgütü PKK/ YPG, 9 Ekim tarihinden itibaren 45 masum sivili katletti, 244 sivili de yaraladı." - ANKARA
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