MSB: Terör örgütü PKK/YPG Afrin'e grad füzesiyle saldırdı - Son Dakika

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MSB: Terör örgütü PKK/YPG Afrin'e grad füzesiyle saldırdı
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'e grad füzesiyle düzenlediği saldırıda 1 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 7 öğrencinin yaralandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:52 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG'nin Afrin'e grad füzesiyle düzenlediği saldırıda 1 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 7 öğrencinin yaralandığını bildirdi.
Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bombalı araç saldırıları başta olmak üzere Suriye kuzeyinde masum sivilleri hedef alan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü, şimdi de Afrin merkezde yer alan iki okul ve bir camiye 4 grad füzesi attı. Terör örgütünün alçak saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı." ifadesine yer verildi.
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