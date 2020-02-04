MSB: Terör örgütü PKK/YPG Afrin'e grad füzesiyle saldırdı - Son Dakika
Son Dakika Politika MSB: Terör örgütü PKK/YPG Afrin'e grad füzesiyle saldırdı - Son Dakika

MSB: Terör örgütü PKK/YPG Afrin'e grad füzesiyle saldırdı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'e grad füzesiyle düzenlediği saldırıda 1 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 7 öğrencinin yaralandığını bildirdi.

MSB: Terör örgütü PKK/YPG Afrin'e grad füzesiyle saldırdı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG'nin Afrin'e grad füzesiyle düzenlediği saldırıda 1 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 7 öğrencinin yaralandığını bildirdi.

Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bombalı araç saldırıları başta olmak üzere Suriye kuzeyinde masum sivilleri hedef alan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü, şimdi de Afrin merkezde yer alan iki okul ve bir camiye 4 grad füzesi attı. Terör örgütünün alçak saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı." ifadesine yer verildi.

Afrin, YPG, PKK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:52 Kaynak: AA
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