MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarına... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarına... - Son Dakika

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarına...

6 saat önce

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarına devam ediyor.

MSB:

MSB: "Terör örgütü PKK/ YPG, Barış Pınarı bölgesindeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarına devam ediyor. Bebek katili teröristler Rasulayn'ın güneybatısındaki Tel Halaf meskun mahallinde patlattıkları bombalı araç ile 3'ü çocuk olmak üzere 5 masum sivili daha katletti." - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:47 Kaynak: İHA
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