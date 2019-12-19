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MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarına...
6 saat önce
MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarına devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:47 Kaynak: İHA
MSB: "Terör örgütü PKK/ YPG, Barış Pınarı bölgesindeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarına devam ediyor. Bebek katili teröristler Rasulayn'ın güneybatısındaki Tel Halaf meskun mahallinde patlattıkları bombalı araç ile 3'ü çocuk olmak üzere 5 masum sivili daha katletti." - ANKARA
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