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MSB: "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarına bir yenisini daha ekledi.
6 saat önce
MSB: "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarına bir yenisini daha ekledi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:03 Kaynak: İHA
MSB: "Terör örgütü PKK/ YPG insanlık dışı saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Afrin şehir merkezinde mazot yüklü varillerin bulunduğu kamyondaki EYP'yi patlatan teröristler, 8 masum sivili katlederken aralarında çocukların da bulunduğu 7 sivili de yaraladı." - ANKARA
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