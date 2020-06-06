MSB: "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. - Son Dakika
MSB: "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarına devam ediyor.
MSB: "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarına devam ediyor.
MSB: "Terör örgütü PKK/ YPG insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Bebek katilleri bu kez de Rasulayn'daki pazar yerine düzenledikleri bombalı saldırı ile ilk belirlemelere göre 8 masum sivili yaraladı". - ANKARA
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6.06.2020 13:14:23. #1.13#
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