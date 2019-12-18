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MSB: "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi.
6 saat önce
MSB: "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:05 Kaynak: İHA
MSB: "Terör örgütü PKK/ YPG insanlık dışı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Canilikte sınır tanımayan terör örgütü Rasulayn batısındaki Tel Ebu Şeyh meskün mahallinde bombalı araç saldırısıyla 1 masum sivili katlederken, 26 sivili de yaraladı." - ANKARA
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