MSB: "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. - Son Dakika

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

6 saat önce

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

MSB:

MSB: "Terör örgütü PKK/ YPG insanlık dışı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Canilikte sınır tanımayan terör örgütü Rasulayn batısındaki Tel Ebu Şeyh meskün mahallinde bombalı araç saldırısıyla 1 masum sivili katlederken, 26 sivili de yaraladı." - ANKARA

YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

"Bana kimse ceza yazamaz, kralı gelsin" deyip küfür etti gözaltına alındı
Ceren Özdemir'in katilinin bıçağı çaldığı iş yeri sahibi şikayetçi olmadı 6 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü Diyarbakır'da 4 jandarma personeli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı

Son Dakika Haberleri
20:43 Hindistan Dışişleri ve Savunma Bakanları ABD'de - Son Dakika Haber
20:42 Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması: Her türlü tedbiri almak konusunda planlamalarımız hazır - Son Dakika Haber
20:40 İstanbulspor - F.Bahçe maçı başladı! Canlı anlatım - Son Dakika Haber
20:23 Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan uçakta 'Ben FETÖ'cüyüm... - Son Dakika Haber
20:22 2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
18:45 Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan'ın TV kanalı alacağı iddia edildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 20:49:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]