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MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da zarar verdiği okul onarıldı"
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin zarar verdiği Rasulayn'ın Nukra köyündeki okul binasının Şanlıurfa Valiliği, askerler ve köy halkınca onarıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:33 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/ YPG'nin zarar verdiği Rasulayn'ın Nukra köyündeki okul binasının Şanlıurfa Valiliği, askerler ve köy halkınca onarıldığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı ve zarar verdiği Rasulayn'ın Nukra köyündeki okul, Mehmetçik, Şanlıurfa Valiliği personeli ve köy halkının el ele vermesiyle tamir edildi. Boyası yapılan okulun elektrik tesisatı yenilenerek, kapı ve pencereleri de onarıldı." ifadelerine yer verildi.
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