Son Dakika Haberleri: MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve... - Son Dakika

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve...

8 saat önce

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi.

MSB:

MSB: "Terör örgütü PKK/ YPG'nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA

YPG, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:32 Kaynak: İHA
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Rasulayn'da teröristlerin köprüye tuzakladığı EYP etkisiz hale getirildi
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