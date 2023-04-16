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MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırıda bulunan teröristlere misliyle karşılık veriliyor"

Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesine tahliye edildi

ANKARA Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/ YPG, Ramazan ayında bile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı. Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesine tahliye edildi. Belirlenen hedefler ise derhal güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor." ifadelerine yer verildi.