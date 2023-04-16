MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırıda bulunan teröristlere misliyle karşılık veriliyor" - Son Dakika
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MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırıda bulunan teröristlere misliyle karşılık veriliyor"

16.04.2023 22:19

MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırıda bulunan teröristlere misliyle karşılık veriliyor" Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesine tahliye edildiANKARA Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan ayında bile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin...

MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırıda bulunan teröristlere misliyle karşılık veriliyor"

Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesine tahliye edildi

ANKARA Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/ YPG, Ramazan ayında bile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı. Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesine tahliye edildi. Belirlenen hedefler ise derhal güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Kilis, Fırat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Fırat Kalkanı bölgesine saldırıda bulunan teröristlere misliyle karşılık veriliyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırıda bulunan teröristlere misliyle karşılık veriliyor" - Son Dakika
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