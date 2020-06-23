MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ediyor. - Son Dakika
MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ediyor.
MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ediyor.
MSB: "Terör örgütü PKK/ YPG, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf'ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler en az 5 kişiyi katletti, 12 masum sivili de yaraladı." - ANKARA
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23.06.2020 23:15:47. #1.13#
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